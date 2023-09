Mercato auto ad agosto +12% | elettriche in crisi

Agosto elettrico 2023: Model 3 più venduto di Model Y Agosto caldo per ildell'in Italia: 79.756 nuove immatricolazioni con un incremento del 12% rispetto ad agosto 2022. Il consuntivo ..., il passaggio alle elettriche Sulle cause di questa situazione, che sta determinando un deterioramento delle condizioni medie di efficienza del parco circolante ed anche un incremento ...Mentre "si consolidano i segnali di rallentamento del Pil nel secondo trimestre del 2023, ilitaliano dell'in agosto fa registrare una crescita del 12% che si inserisce in una serie ininterrotta di incrementi iniziata in agosto 2022" e "se si mantenesse questo tasso di incremento ...

Auto più vendute nel mese di agosto 2023, mercato auto, vendite, immatricolazioni auto benzina, gasolio, GPL, metano, ibride ed elettriche.Stellantis ha venduto in Italia nel mese di agosto 25.336 auto, numero invariato rispetto allo stesso mese del 2022. La quota di mercato è del 31,8% rispetto a 35,5%. Negli otto mesi le immatricolazio ...