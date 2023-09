Meno bonus edilizi | rialzo dei tassi e investimenti pubblici deboli nonostante il Pnrr | perché l’economia ha perso terreno

(Di venerdì 1 settembre 2023) Un forte calo del valore aggiunto delle costruzioni che sconta da un lato la riduzione del Superdal 110 al 90%, lo stop a cedibilità dei crediti e sconto in fattura e gli effetti deldei, dall’altro la debolezza disu cui ilha avuto finora uno scarso impatto. Ci sono queste componenti dietro la frenata del pil (-0,4%) nel secondo trimestre dell’anno, la più brusca dalla fine del 2020 pandemico stando alle serie storiche dell’Istat. Con la premessa che un solo dato statistico trimestrale non deve essere sopravvalutato, le stime sulle componenti della domanda e sul valore aggiunto per settore consentono perlodi farsi un’idea di cosa si è inceppato nei meccanismi che determinano l’espansione o contrazione ...

Salgono cosi' a 1.923.420 i bonus emessi in cinque mesi per un controvalore di 96.767.101,81. "Un grande risultato per la misura del Governo, particolarmente apprezzata dalla platea giovanile ... Abbiamo chiesto da tempo al governo di rifinanziare il bonus: ridurre il costo degli abbonamenti al trasporto pubblico è la strada più efficace e meno dispendiosa per offrire un'alternativa concreta

Fondi governativi esauriti in poco meno di un’ora: la prossima richiesta online il 1° ottobre per gli eventuali contributi residui ...(Adnkronos) – Il bonus trasporti 2023 è già esaurito. C’era attesa per il click day di oggi 1 settembre, a partire dalle 8 di stamattina, ma in poco tempo chi si era messo in fila ‘virtuale’ per acced ...