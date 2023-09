Meloni potrebbe andare alle elezioni anticipate Che cosa c' è dietro la ' bomba' di Bisignani a La Piazza

(Di venerdì 1 settembre 2023) "Giorgiagiocare una carta impopolare, ma che le permetterebbe di fare 'strike'. La premier dovrebbe, avendo un consenso molto alto,peravanti per i prossimi cinque anni. In questo modo, se aggiusta un po' il tiro, dovrebbe... Segui su affaritaliani.it

...dichiarazioni dei redditi ormai presentate si è ricordato del miliardo e 400 mila euro che... Il governosi ricorda dell'8xmille statale in pieno agosto. Che tempismo!', prosegue ......prima dell'accelerazione su questo tipo di pericolosi impianti imposta dai governi Draghi e. ... "Questa nube di metano evaporato rimarrebbe più fredda e più densa dell'aria eviaggiare ...insiste sulla necessità di flessibilità e dello scorporo degli investimenti per transizione ... Finora vere e proprie aperture da Bruxelles non sono arrivate e, anzi, si vocifera che...

L’annunciato clic day per il bonus trasporti, previsto a partire dalle 8 di oggi, 1 settembre, è durato soltanto un’ ora. “Non è possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti per il momenta ...Dal primo settembre è operativo il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa: l'iscrizione è obbligatoria per poter accedere ai 350 euro mensili del supporto per la formazione e il lav ...