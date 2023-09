(Di venerdì 1 settembre 2023) AGI - La collaborazione tra Italia e Grecia in tutti i campi, da quello economico a quello culturale, e i dossier dell'immigrazione e del cambio delle regole del patto di Stabilità: sono questi i principali temi discussi ieri sera ad Atene tra il primo ministro ellenico Kyriakose il presidente del Consiglio Giorgiadurante la visita lampo della premier in Grecia. Roma e Atene pongono l'accento soprattutto sulla necessità che l'Europa si impegni maggiormente nel combattere il fenomeno dell'immigrazione illegale nel Mediterraneo, a partire dal controllo delle frontiere., tra l'altro, hanno approfondito anche i dossier legati alla cooperazione energetica tra i due Paesi.

...la premier Giorgiae l'omologo greco Kyriakos Mitsotakis ieri sera ad Atene, durante la visita lampo in Grecia della presidente del Consiglio che ha visto un breve faccia a faccia e una...... dopo la visita lampo della premier Giorgiaad Atene, dove ha incontrato il capo del governo greco Kyriakos Mitsotakis . Un faccia a faccia seguito da unadi lavoro fra due leader di ...Un'altra trattativa su cui Roma e Atene hanno interessi comuni è quella per la riforma del Patto di stabilità, nodo delicatissimo per le finanze pubbliche di quei Paesi - i due die Mitsotakis ...

Meloni a cena da Mitsotakis, focus su migranti ed energia AGI - Agenzia Italia

Gestione dei migranti, economia e Unione europea: sono stati questi alcuni dei punti al centro dell’incontro tra la premier Giorgia Meloni e l’omologo greco Kyriakos Mitsotakis ieri sera ad Atene, dur ...L'Unione europea deve riconoscere con maggior forza le istanze dei paesi mediterranei sulla gestione dei migranti: Italia e Grecia sono unite da questo obiettivo, uno dei focus dell'incontro fra Giorg ...