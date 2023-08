Meloni a Caivano | siamo qui per riportare la presenza dello Stato

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 1 settembre 2023) La presidente del Consiglio Giorgiaè arrivata nella scuola superiore 'Francesco Morano' di. La premier è stata accolta dalla preside dell'istituto che le ha donato un mazzo di fiori. Per laè il secondo appuntamento nel comune napoletano; in precedenza aveva incontrato, in forma privata, nella parrocchia San Paolo Apostolo nel Parco Verde insieme ai ministri dell'Interno, dell'Istruzione eSport, Matteo Piantedosi, Giuseppe Valditara e Andrea Abodi, il prefetto di Napoli Claudio Palomba e don Patriciello."qui perlaseria, autorevole, costantee delle istituzioni che in territori come questo spesso non sono stati sufficientemete percepiti o presenti", ha detto la ...