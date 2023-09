Meloni a Caivano ci mette la faccia | adesso si cambia per davvero

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ladi Giorgia. E tempi garantiti: «Entro la prossima primavera». La differenza tra le promesse del passato e quelle fatte ieri dalla presidente del consiglio al Parco Verde di, dove le due cuginette di 10 e 12 anni sono state stuprate dal branco per mesi, è tutta qui: può essere nulla e può essere l'abisso che separa le solite passerelle dei politici da una nuova realtà. Di sicuro la presidente del consiglio ci crede, al punto da legare la propria credibilità alla «bonifica radicale» di quel territorio. Non gira attorno al problema, né se la prende con i governi passati. «Qui si è consumato un fallimento da parte dello Stato e delle istituzioni», am, e da questa presa d'atto bisogna ripartire. «Penso che una politica coraggiosa e uno Stato serio debbano essere capaci di ...