Mauro | «Lukaku ha preso in giro l’Inter! Cosa non doveva fare»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 1 settembre 2023)è ufficialmente approdato alla Roma ma continua a tenere banco quanto successo con l’Inter: l’opinione di Massimo. PRESA IN? Massimo, a “Tutti Convocati” su Radio 24, ha parlato così dell’attaccante belga: «La storia dinon mi è piaciuta. Perché l’unicaseria del calcio di questi tempi è l’appartenenza. Se la prendi inè finita. Non baciare la maglia,cheha fatto con l’Inter. Non vorrei che prenderà inanche la Roma». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...