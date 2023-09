Maurizio Pistocchi Sferza la Serie A | “Cose Indecenti Risolvibili in 5 Minuti”

(Di venerdì 1 settembre 2023)denuncia le mancanze nel calcio italiano, dalla gestione del tempo nelle partite alla VAR, sottolineando l’assenza di volontà di miglioramento. Nessun argomento può incendiare le discussioni sul calcio italiano come una critica ben piazzata da un esperto del settore., noto giornalista ed opinionista, ha acceso la miccia durante un’intervista a Radio Marte, esprimendo le sue perplessità sullo stato attuale dellaA. “lamenta ciò che definisce “” nel calcio italiano, asserendo che molte di queste potrebbero essere facilmente risolte. “Ci sono situazioni poco chiare. Per esempio, la sfida tra Verona e Roma è ...

Questo il commento tramite Twitter del collega. Tifosi romanisti in delirio per l'arrivo di Romelu Lukaku. Bagno di folla all'aeroporto di Ciampino per il bomber, che ha riportato entusiasmo attorno alla formazione di Mourinho.ha un solo dubbio e lo condivide su Twitter:Il giornalistaè intervenuto nel corso di Marte Sport Live, condotta da Dario Sarnataro, in onda su Radio Marte:

Pistocchi ottimista: "Sorteggio molto favorevole per il Napoli, più complicato per l'Inter..." Tutto Napoli

I romantici del calcio hanno apprezzato la scelta di Alessandro Buongiorno di rimanere al Torino, uno dei quali è Maurizio Pistocchi, che ha dedicato al giocatore granata un post sul ...Interessante riflessione del noto giornalista ed opinionista su alcuni aspetti del calcio italiano che potrebbero essere migliorati.