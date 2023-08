Mattarella | «Un oltraggio morire sul lavoro»

(Di venerdì 1 settembre 2023) Una corona di fiori, molto silenzio e qualche applauso spontaneo. Sergioha fatto visita ieri pomeriggio alla stazione di Brandizzo, dove nella notte cinque operai sono stati travolti e first appeared on il manifesto.

Un treno travolge 5 operai al lavoro sui binari tra Torino e Milano. Mattarella: 'Oltraggio alla convivenza'. Come si può morire così nel 2023 Se lo chiede anche Salvini che apre una inchiesta ministeriale mentre le Ferrovie puntano il dito sull'impresa di servizi. Brandizzo (To), 31 ago. Morire sul lavoro e' un oltraggio alla convivenza. Sergio Mattarella riassume in questa frase lo sgomento e il dolore per la strage sul lavoro consumatasi ieri sera alla stazione di Brandizzo, nel torinese.

Le vittime avevano un’età compresa tra i 22 e i 52 anni. Aperto fascicolo contro ignoti Tragico incidente ferroviario la scorsa notte nei pressi della stazione di Brandizzo. Cinque operai sono stati i ..."Morire sul lavoro è un oltraggio ai valori della convivenza". Sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si è recato a Brandizzo, luogo dell'incidente. Un dramma che scuote ...