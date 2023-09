... Sergio, in un messaggio inviato in occasione del Forum organizzato da The European House."Paese del Continente, neppure i maggiori per dimensioni o reddito - scrive- ...Paese del Continente - neppure i maggiori per dimensioni o reddito - può pensare a un futuro ... Così Sergioin un messaggio al Forum Ambrosetti a Cernobbio. "L'Europa è il quadro ...Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio al Forum organizzato da ...Paese del Continente, neppure i maggiori per dimensioni o reddito, puo' pensare a un futuro ...

Mattarella, nessun Paese Ue pensi a un futuro separato Agenzia ANSA

Roma, 1 set. (askanews) - 'L'Europa è il quadro entro il quale si costruisce il nostro avvenire, con le lacune che accompagnano il processo ...Il messaggio del presidente della repubblica al Forum organizzato da The European House – Ambrosetti a Cernobbio: nessun Paese del Continente può ...