Materia viva | il docufilm sull' economia circolare su Rai 3

(Di venerdì 1 settembre 2023) Star nazionali ed internazionali nella pellicola prodotta da Libero Produzioni in collaborazione con Erion WEEE per sensibilizzare il pubblico'importanza di una corretta gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e sul loro ruolo strategico per una transizione a un modello economicoTra i protagonisti: Susan Sarandon, Shailene Woodley, Carlo Conti, Francesco Arca, Sonia Peronaci, Federica Pellegrini, Alessandro Del Piero, Irene Grandi, Tormento, Jago, Francesca Fialdini, Marcello Ascani, Tamara Donà, Luca Perri, Emilio Cozzi, Serena Giacomin, Mattia Teruzzi e molti altri Dopo la première del 10 maggio scorso al teatro Ambra Jovinelli di Roma e un intenso Summer Tour che, nel corso dell'estate, sta portando la pellicola in prestigiosi festival cinematografici in tutta Italia, adesso...

Arriva su Rai3 Materia Viva, il primo docufilm sull'economia circolare ... Brand News

Trama: La tecnologia è amica o nemica del green Su questo si interroga Materia Viva, riflettendo sul rapporto tra esseri umani e ambiente. Prodotto da Libero Produzioni in collaborazione con Erion We ...