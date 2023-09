Marquez | che rischio | cade ed esce dolorante

(Di venerdì 1 settembre 2023) Durante le prove libere del Gran Premio di Barcellona di MotoGP, il pilota della Honda Marcperde il controllo della moto all'altezza della curva 5: preoccupazione per il polso dopo la ...

Peggiomai Honda: solo 19esimo, e Mir 22esimo. Articolo in ...... 16° Bezzecchi e 18° Marini , e i due della Honda ufficiale, con 17° Mir e 21°, caduto nel corso della sessione. Il quadro è ancora più critico per la casa di Tokyo se si pensale ultime ...

Bene anche Enea Bastianini, che nella parte finale di frazione riesce a centrare il nono tempo che vale un posto in Q2. Dovranno passare dal Q1, invece, Fabio Quartararo (17°) e Marc Marquez (19°), ...Brilla ancora l’Aprilia nelle Prove del Gran Premio di Catalogna. Le moto di Noale, dopo essere state le più veloci nelle PL1 di questa mattina, hanno confermato il trend positivo anche nel turno più ...