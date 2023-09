Marocco | con le moto d' acqua superano il confine | due turisti uccisi dalla guardia costiera algerina

...altre due persone della loro stessa nazionalità, partitole moto d'acqua dalla località ... una delle vittime) è l'unico a essere riuscito a tornare in. Ed è stato proprio lui a ...Se n'è andatoal polso quel braccialettola scritta "Help". L'allontanamento è stato subito ... a differenza dei minori che arrivano dall'Egitto, dalo dalla Tunisia e che qui cercano ...... per la presenza di un lavoratore in nero sanzionata3600 euro e per l'omessa verifica ... gli agenti della Polizia di Stato ispezionavano un pacco di grandi dimensioni, diretto in, al cui ...

Due turisti che guidavano delle moto d’acqua al confine tra Marocco e Algeria sono stati uccisi dalla guardia costiera algerina Il Post

La guardia costiera algerina ha aperto il fuoco contro due turisti che hanno sconfinato con la moto d'acqua dal Marocco ...Hanno sconfinato e sono stati uccisi a colpi di pistola. Due turisti con doppia cittadinanza francese e marocchina in moto d'acqua al largo del ...