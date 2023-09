(Di venerdì 1 settembre 2023) Le prime tre annate del fenomeno seriale nostrano dallo strepitoso successo verranno distribuite inanchee in Canada, mentre in Italia già si aspettano le stagioni 4, 5 e 6

Mare fuori alla conquista dell'America, la serie verrà distribuita in streaming negli Stati Uniti WIRED Italia

Le prime tre annate del fenomeno seriale nostrano dallo strepitoso successo arriveranno anche in Canada, mentre in Italia già si aspettano le stagioni 4, 5 e 6 ...Il servizio di video in streaming statunitense MHz Choice ha acquisito i diritti del dramma carcerario e spera di raggiungere gli stessi straordinari risultati d'ascolto italiani.