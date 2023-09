Marcell Jacobs vs Fred Kerley | sfida rovente in Cina L’americano spavaldo | “Vinco io” E l’azzurro sorride…

(Di venerdì 1 settembre 2023)vs. Finalmente. Dopo i tanti battibecchi tramite social durante la primavera, quando lo statunitense aveva più volte attaccato, e dopo il rinvio del confronto a causa dei problemi fisici con cui il velocista lombardo ha dovuto fare i conti nel corso degli ultimi mesi, l’attesissimo scontro diretto tra i due sprinter andrà in scena: l’appuntamento è per sabato 2 settembre (ore 13.35 italiane) a Xiamen (), sede di una tappa della Diamond League.ha già fronteggiatodurante la seconda frazione della 4×100 ai Mondiali, terminata con la conquista della medaglia d’argento alle spalle degli USA, ma questa volta il braccio di ferro sarà individuale. Il ...

