Mara Venier | la bugia su Domenica In e cosa ha detto su Barbara D’Urso «Io non faccio polemiche»

Il post - indizio disu Rita Dalla Chiesa: cosa trapela Ancora, altri tre referendum si concentreranno sulla politica, uno sarà per prevedere anche per i partiti già in Parlamento l'...Cena a casa e stasera ha cucinatoper suo marito e per gli ...Pochi giorni fa, in risposta a un hater,ha chiarito che sarà al timone di Domenica In, lo storico programma pomeridiano di Rai 1. A tutti i detrattori che le hanno consigliato di concludere la carriera televisiva e di dedicarsi ...

Domenica In, il post-indizio di Venier su Rita Dalla Chiesa: cosa trapela Il Tempo

Barbara D'Urso a Domenica In al posto di Mara Venier Ecco le parole della conduttrice che a settembre torna alla guida del programma - Video ...Mara Venier lascia Domenica In a Barbara D'Urso La Zia nazionale ammette che non avrebbe alcun problema a lasciare il timone alla collega.