Mara Venier dalla parte di Barbara d' Urso | sarà conduttrice di Domenica In?

(Di venerdì 1 settembre 2023) Dal 17 settembre 2023 tornaIn consu Rai1. Per lasi tratta della sua quindicesima edizione alla guida del contenitorele, un record che nessuno era riuscito a raggiungere prima di lei nemmeno il grande Pippo Baudo che è arrivato a 14 edizioni. Zia, al termine della stagione, dovrebbe chiudere definitivamente conIn. Come ha già annunciato, quella che vienela sua ultima edizione da padrona di casa. In una recente ospitata al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, laha parlato del suo ritorno in Rai, dopo un lungo periodo di lontananzatv, ma anche did'in merito al suo allontanamento ...

Barbara d'Urso comeIn qualche modo sì, sebbene ci siano stati ampi segnali che preannunciavano l'uscita di scena di Carmelita da Mediaset . Un ridimensionamento graduale e costante, come notato dalla ...La storica e veterano conduttrice di Domenica In,, si è lasciata andare a ruota libera su Barbara D'Urso. Essendo fuori da Mediaset, si inizia ad ipotizzare che la D'Urso possa approdare in Rai magari alla conduzione di un programma ...Le parole disu Barbara D'Urso che potrebbe prendere il suo posto a Domenica ...

Domenica In, il post-indizio di Venier su Rita Dalla Chiesa: cosa trapela Il Tempo

Di recente, sono emerse speculazioni sul futuro del programma e sulla possibile partenza dell’iconica conduttrice Mara Venier. Mara ha guidato il programma per anni, diventando un volto e una voce ...Barbara d'Urso a Domenica In dopo Mara Venier La reazione: "E' brava, può lavorare in Rai e ovunque", il video.