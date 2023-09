Mara Venier ai fornelli | “Tutti a dieta” | alla sua tavola un ospite vip

(Di venerdì 1 settembre 2023)è pronta a intrattenere il pubblico televisivo di Rai Uno con la nuova edizione di Domenica In, in partenza a settembre. La conduttrice televisiva, infatti, ha recentemente avvisato i suoi followers di essere già al lavoro per l’avvio del programma televisivo domenicale. Si tratta perdi un anno speciale a livello lavorativo perché la presentatrice ha annunciato di voler lasciare la conduzione del longevo programma televisivofine della stagione 2023/2024., tornata a casa dopo le vacanze estive per riprendere la sua routine lavorativa, ha deciso di organizzare una meravigliosa cena tra amici. La conduttrice televisiva, infatti, ha condiviso la preparazione dell’importante banchetto con delle storie postate sul suo account ...

Il post - indizio disu Rita Dalla Chiesa: cosa trapela Ancora, altri tre referendum si concentreranno sulla politica, uno sarà per prevedere anche per i partiti già in Parlamento l'...Cena a casa e stasera ha cucinatoper suo marito e per gli ...Pochi giorni fa, in risposta a un hater,ha chiarito che sarà al timone di Domenica In, lo storico programma pomeridiano di Rai 1. A tutti i detrattori che le hanno consigliato di concludere la carriera televisiva e di dedicarsi ...

Domenica In, il post-indizio di Venier su Rita Dalla Chiesa: cosa trapela Il Tempo

Cena a casa questa sera per Mara Venier che ha preparato le polpette per il suo Nicola. Cena con gli amici ma dietetica, anche se per Mara Venier l’idea di una cena dietetica è molto lontana dalla ...Mara Venier ha detto addio all'estate e lo fa dalla sua casa a Roma vista Vittoriano. Con il panorama mozzafiato che si illumina sui tetti della Capitale al tramonto, la conduttrice di ...