Manovra | martedì si ricomincia alla Camera e in Senato Agenda fitta | dal salario minimo alla giustizia

... con l'approvazione tassativa entro fine anno delladopo che il governo avrà inviato alle ... A Montecitorio e a palazzo Madama l'aula è convocata per5 settembre, nel pomeriggio. Al ...Per Carnevale l'autonomia scolastica la fa da padrona Più libertà di, invece, per quel che ... sono il Molise e la Liguria, che fermeranno la didattica anche lunedì 29 e30 aprile. Per ...Portare la guerra oltreconfine, se finora poteva essere considerato unadiversiva con ... La dichiarazione segue l'attacco, avvenuto nella notte trae mercoledì, contro l'aeroporto ...

Parlamento: pronti, via, tra Def e Mes tornano i lavori di Camera e Senato/Adnkronos La Gazzetta del Mezzogiorno