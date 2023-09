Manolo Zecchini è pronto all’esordio in UFC

(Di venerdì 1 settembre 2023) La notizia risale quasi a un mese fa, e arriva quando in Italia è notte: l’UFC ha aggiunto un nuovo fighter italiano al suo roster. Si tratta di, soprannominato “angelo veneziano”, peso piuma 26enne che vanta un record di 11 vittorie, di cui 10 prima del limite, e 3 sconfitte. Tra gli addetti ai lavoriè sempre stato considerato un talento: ha esordito giovanissimo da professionista, vincendo i primi match in modo travolgente, grazie alle sue mani granitiche. Poi qualche battuta d’arresto che ne ha rallentato la corsa, ripresa ultimamente con due belle vittorie consecutive nella promotion italiana Venator. Ed ecco allora la chiamata dell’organizzazione più importante al mondo per l’evento UFC Fight Night 226 di Parigi del 2 settembre, cheaprirà combattendo nel primo incontro della ...

