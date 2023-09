Maneskin | Honey è il nuovo singolo che porteranno ai VMA

Leggi su biccy

(Di venerdì 1 settembre 2023) Isono tornati con un(Are You Coming?). Damiano, Victoria, Ethan e Thomasil pezzo ai prossimi MTV Video Music Awards (che si terranno il 12 settembre a Newark), dove sono anche stati nominati nella categoria Miglior Video Rock con The Loneliest, ballad contenuta nel loro terzo album Rush. Speriamo che riescano a portare a casa un secondo VMA…, la traduzione. Incontrami là dove non chiude mai Incontrami là dove non c’è mai disperazione Tutto è lecito in amore, oh-oh-oh Tesoro, vieni? Tesoro, stai venendo? Conosco un posto in centro, tesoro, se vuoi andare Ti mostrerò come funziona questo amore italiano Ti amerà più intensamente che mai prima d’ora Ti piacerà Ci eleveremo in alto nel cielo e creeremo un mondo ...