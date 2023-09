Maneskin | fuori oggi il nuovo singolo ‘Honey Are U coming?’

(Di venerdì 1 settembre 2023) (Adnkronos) – Dopo un’estate da record e alla vigilia del lorotour mondiale, esceildei, 'Honey (Are U coming?)'. A distanza di pochi mesi dall’ultimo album 'Rush!', che ha già ampiamente superato il miliardo di streaming solo su Spotify, itornano con un brano che è un concentrato di energia, in cui il riff delle chitarre elettriche e la parte ritmica inseguono e si incastrano con il testo, creando un attraente cortocircuito tra musica uptempo e carattere malinconico delle parole. Ihanno presentato il brano in anteprima con una speciale diretta streaming mondiale sui loro profili Instagram e Facebook, durante la quale la band si è esibita in un’incendiaria live session dal Gazometro di Roma. Dopo aver scaldato ...

