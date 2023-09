Manchester United | UFFICIALE | un prestito dall'Atletico Madrid

Solo pochi giorni fa, l'ex, che Deschamps non ha nuovamente voluto tra i convocati nella Nazionale francese, era stato visto in campo per il match tra Juventus e Bologna.Commenta per primo Il centrocampista classe 2002 James McAtee lascia ilCity e si trasferisce in prestito allo SheffieldGreenwood con la maglia del(LaPresse) - calciomercato.itAnche l'attaccante aveva già dato l'ok al trasferimento a Roma. Tuttavia, tra le sollecitazioni della piazza per il passato ...

Lo sguardo del nuovo ds è rivolto all’estate del 2024, con un’idea che stuzzicherebbe non poco il presidente Aurelio De Laurentiis. Occhi in Premier League, in particolar modo a Manchester sponda ...Adesso è anche ufficiale: il Manchester United ha il suo nuovo terzino sinistro. Trattasi di Sergio Reguilon: il 26enne spagnolo arriva in prestito ...