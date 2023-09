Manchester City | UFFICIALE | ecco Matheus Nunes | affare da oltre 60 milioni

Continuano le spese folli del Chelsea con l'acquisto dell'attaccante Cole Palmer dalper una cifra vicina ai 47 milioni di euro. Il 21enne Palmer ha firmato un contratto di sette anni a Stamford Bridge. Il Chelsea ha speso oltre 1 miliardo di euro negli ultimi 16 mesi ...Nel sorteggio di ieri, dunque, in prima fascia c'erano:(campione in carica), Siviglia (vincitore dell'ultima Europa League), Barcellona, Napoli, Bayern Monaco, Paris Saint - Germain, ...Commenta per primo Il Chelsea non si ferma più. Dopo i numerosi colpi di mercato messi a segno in questa finestra estiva, i Blues hanno ufficializzato l'arrivo di Cole Palmer dal. Il gioiello classe 2002, già in gol con i Citizens nella finale di Community Shield contro l'Arsenal e nella finale di Supercoppa Europea contro il Siviglia, si trasferisce a titolo ...

L’Inter chiude il colpo Davy Klaassen dall’Ajax a costo zero, lo scrivono Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio. Il centrocampista sarebbe già a Milano per completare le visite mediche, firmerà un ...Il Manchester City ha ufficializzato l'acquisto di Matheus Nunes dal Wolverhampton in cambio di 62 milioni di euro. Il giocatore firma un contratto ...