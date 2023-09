Malu Mpasinkatu Elogia il Napoli per l’Acquisto di Cajuste | ‘Un Gran Bell’Acquisto per il Futuro”

è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli . Ecco quanto evidenziato da CN24: ' Anguissa è un giocatore dal quale ...Notizie Calcio Napoli - Il dirigente sportivo e operatore di mercato,, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal' : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ..., dirigente sportivo ed esperto di calcio francese, è intervenuto a Marte Sport Live, condotto da Emanuela Castelli, in onda su Radio Marte: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ...

Malu Mpasinkatu: "Cajuste lo conosco bene e mi piace tanto, serve ... CalcioNapoli24

Malu Mpasinkatu si è congratulato con il Napoli per l'acquisto del centrocampista Cajuste, arrivato questa estate per sostituire Ndombele.Malu Mpasinkatu è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Anguissa è un giocatore dal quale ...