“Malore per Harry | trasportato in ospedale a causa di Meghan Markle”

Leggi su dilei

(Di venerdì 1 settembre 2023)sarebbe finito ind’urgenza in ambulanza dopo essersi sentito male. E ladel suo collasso sarebbe stata. Il fatto sarebbe avvenuto poco prima del suo viaggio in solitaria in Giappone.inDunque,sarebbe stato colpito da un. A riportare la notizia è il magazine tedesco Das neue Blatt che in copertina mostra la foto di un’ambulanza davanti alla villa di Montecito dei Duchi del Sussex. Stando a quanto si legge, il Principe si è sentito male dopo l’ennesimo litigio con. In pratica, non regge più la pressione coniugale e i continui rimbrotti della moglie. Il loro ...