Mattia(182) è stato eliminato nei quarti di finale del challenger spagnolo Rafa Nadal Open by Movistar di(73.000 di montepremi sulla terra) dal serbo Hamad Medjedovic (143), il quale si è ...Fognini costretto al ritiro nel secondo turno proprio contro Napolitano. Ai quarti ancheNella bellissima cornice del lago di Como, al Circolo di Villa Olmo che tanto caro fu a Gianni Clerici, erano 11 gli italiani in tabellone nel tentativo di iscrivere il proprio nome ...Mattia(182) si è qualificato per i quarti di finale del challenger spagnolo Rafa Nadal Open by Movistar di(73.000 di montepremi sulla terra) battendo per 64 76 il portoghese Frederico ...

Maiorca: Bellucci fuori al quarti Tiscali

Mattia Bellucci (182) è stato eliminato nei quarti di finale del challenger spagnolo Rafa Nadal Open by Movistar di Maiorca (73.000 € di montepremi sulla terra) dal serbo Hamad Medjedovic (143), il ...Nella bellissima cornice del lago di Como, al Circolo di Villa Olmo che tanto caro fu a Gianni Clerici, erano 11 gli italiani in tabellone nel tentativo di iscrivere il proprio nome in un albo d’oro d ...