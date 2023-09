Mai visto Sondaggio subito dopo la strage | Diamanti sconvolto | il dato su Mattarella

(Di venerdì 1 settembre 2023) In un momento storico in cui le divisioni politiche e sociali sono molteplici, c'è una figura che mette d'accordo quasi tutti gli italiani. Si tratta di Sergio, che nell'ultimocondotto da Demos per Repubblica ha raggiunto un consenso da record: il 73% ha espresso “molta-moltissima fiducia” nei confronti del presidente, ovvero quasi tre italiani su quattro. Un sostegno enorme, che non conosce flessioni ma che anzi continua a crescere. Tutto è partito durante l'epidemia di Covid, con la paura del virus che ha spinto gli italiani a cercare un punto di riferimento condiviso. Da alloranon solo è diventato una figura imprescindibile, ma è sempre intervenuto in maniera puntuale ed esplicita su temi importanti di attualità. L'ultimo caso è quello della tragedia di Brandizzo, dove cinque operai sono ...

