‘Maestri del Paesaggio’ | lavori in corso Ma il nuovo allestimento in Piazza Vecchia fa già discutere

(Di venerdì 1 settembre 2023) Bergamo. I giudizi rischiano di essere affrettati, del resto iper idelnon sono terminati. Ma non sembra riscuotere troppa fiducia l’che sta prendendo corpo in, nel cuore di Città Alta a Bergamo. Il progetto, firmato Rein Cano, rientra nell’ambito della nota kermesse. Quella che sarà una piramide di fiori, ora è un freddo insieme di ponteggi che non scalda granché i cuori di cittadini e turisti. Così, almeno, a giudicare dai commenti sui social. “Altro che maestri del paesaggio, esperti nell’oltraggio”, commenta qualcuno. Ai più attenti non sarà inoltre sfuggito che i ponteggi ‘coprono’ la fontana Contanarini, recentemente restaurata. ...

Bugs Bunny at the Symphony e' levento di aperturafestival targato Warner Bros. Ogni eta' ha la ... personaggi Looney Tunes, musica e soprattutto la straordinaria partecipazione dei...... così come le tecniche che risultano altrettanto varie, giacché Blanco, amante e conoscitore della storia dell'arte, studia da sempre i grandianche attraverso la pratica attualizzata......cartai di Fabriano che da quasi otto secoli è identificata come la città della carta per antonomasia. Gli sponsor della manifestazione Il Comune di Gubbio affianca l'Associazione Festival...