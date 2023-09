Madame | il suo tour aggiunge due date | il 16 dicembre il ritorno in Campania

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDopo il grandissimo successo delleestive e in attesa dello speciale concerto previsto per il 21 ottobre 2023 al Mediolanum Forum di Assago (MI),altri due appuntamenti allanée autunnale, che la porterà nelle principali città italiane. Il 10 novembre sarà al Teatro Metropolitan di Catania, mentre il 16calcherà il palco del Palapartenope a Napoli. Di seguito il calendario di tutte le, prodotte e organizzate da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music: 21 ottobre 2023 – MILANO – MEDIOLANUM FORUM 5 novembre 2023 – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE 8 novembre 2023 – BARI – TEATRO TEAM 10 novembre 2023 – CATANIA – TEATRO METROPOLITAN – NUOVA ...