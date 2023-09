Macron in “pensione” dall’Eliseo a 49 anni | l’ira sulle regole della Costituzione | «Il limite dei due mandati? Che str***ata»

(Di venerdì 1 settembre 2023) «Non poter essere rieletti per un terzo mandato? Che grandissima». A dirlo non è un ex pentastellato ma nientedimeno che il presidenteRepubblica francese Emmanuel. L’inquilino dell’Eliseo era a Saint-Denis, nord di Parigi, alla scuolaLegione d’Onore mercoledì 30 agosto insieme ai leader dei principali partiti francesi, anche dell’opposizione. Un incontro fiume durato 12 ore e terminato alle 3 di notte per discutere di Ucraina, riforme istituzionali e inflazione. Tutto a porte chiuse. Nessun giornalista, niente foto e telefoni proibiti. Eppure, secondo Jean-Luc Mélenchon, leader del partito di estrema sinistra La France Insoumise,avrebbe detto proprio quelle parole, come ha scritto sul suo profilo su X. August 31, 2023 Perl’incarico ...

La Francia divisa e le difficoltà diProprio oggi, venerdì 1° settembre, entra in vigore la contestata riforma delle pensioni che prevede l'allungamento dei termini per andare inin ...Una dinastia piuttosto longeva: 'anticipata', hanno detto i militari. 3. I militari ... Il Gabon è un'ex colonia francese e Bongo aveva incontratol'ultima volta in giugno; 400 soldati ...Bongo, attualmente agli arresti domiciliari, 'è in, gode di tutti i suoi diritti. È un ... Jean - Luc Mélenchon , ha accusato il presidente Emmanueldi aver 'compromesso la Francia' con ...

Entra in vigore oggi in Francia la contestata riforma delle pensioni che innalza in modo progressivo il requisito minimo di accesso alla pensione, da 62 a 64 anni, al ritmo di tre mesi all’anno fino a ...Contestatissima da una parte dell'opinione pubblica, ma Macron è andato fino in fondo. Anno dopo anno, gradualmente, l'età minima per lasciare il lavoro passerà da 62 a 64 anni ...