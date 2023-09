“Ma allora…” Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli | tutti impazziti | arrivano insieme a Venezia e il gossip esplode

(Di venerdì 1 settembre 2023), il dettaglio sotto gli occhi didal 2020, la coppia si è incontrata e innamorata davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip e da allora non si è più lasciata. Momenti di alti e bassi tra di loro? I due ex vipponi si sono sempre dimostrati forti e uniti, lontani dai facili pettegolezzi del mondo dele pronti a restare complici anche nei momenti più delicati. Il risultato? Eccoli sfilare sul red carpet mano nella mano, e il dettaglio non è di certo sfuggito a occhi più attenti.sposi? I fan della coppia non possono che continuare a chiederselo, e infatti questa volta potrebbero essersi avvicinati alla ...

...pure Mara Sattei (pure per lei riga al centro e capelli portati dietro le orecchie) eSalemi ... Scorrete in basso,, e decretate la vincitrice, o il vincitore, di stasera in quanto ad ...... assieme aGaetti, giovane socia del Dallò, e sarà un'occasione per riflettere su come le ... è stato eletto deputato nel PD nel 2013 mentre nel 2015, per disaccordi con l'segretario ...Sul luogo dell'incidente sono al lavoro la polizia ferroviaria e i carabinieri della vicina Chivasso, coordinati dalla Procura di Ivrea , per cui è presente la pmNicodemi. Per i soccorsi si ...