L’utopia della Ztl londinese nella Milano inquinata e dei ciclisti-birilli

(Di venerdì 1 settembre 2023) «La più grande Ztl al mondo». Viene spesso definita così la nuova Ulez (Ultra low emission zone), che da questa settimana è stata ampliata praticamente a tutta la zonaGreater London. Cosa significa nel concreto? Per entrare e circolare in periferia con un veicolo inquinante – che non soddisfa determinati standard sulle emissioni – sarà necessario pagare una tariffa giornaliera di 12,50 sterline (poco meno di quindici euro). La misura è valida ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette (tolto il giorno di Natale), e include automobili, moto, scooter, furgoni, veicoli speciali (fino a 3,5 tonte) e minibus (fino a cinque tonte). L’Ultra low emission zone era operativa solo in centro, poi è stata gradualmente allargata in via sperimentale per rendere meno traumatica la transizione. ...