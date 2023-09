Lukaku-Roma | che show! All’Olimpico la presentazione di Big Rom

(Di venerdì 1 settembre 2023), che show! Il centravanti belga presentato prima del match contro il Milan (Carlo Pranzoni inviato) – All‘Olimpico si gioca uno dei due anticipi del venerdì della terza giornata di campionato, con lache ospita il Milan. Prima del fischio d’inizio c’è però stato tempo per lain grande stile dell’ultimo acquisto giallorosso: Romelu. Sul maxi-schermo sono passate le immagini dell’arrivo del belga a Ciampino di martedì 29 agosto, mentre tutto lo stadio intonava cori e applaudiva l’ingresso del nuovo numero 90. Fuochi d’artificio gialli e rossi e giro di campo per lui.

, che show all'Olimpico! Il centravanti belga presentato prima del match contro il Milan (Carlo Pranzoni inviato) - All'Olimpico si gioca uno dei due anticipi del venerdì della terza ...... scendono in campo per uno dei match più attesi di questo turno lae il Milan. Mourinho e ... prima del fischio d'inizio, alla presentazione del nuovo bomber, quel Romelupronto ad esordire ...... alcuni tifosi hanno danneggiato delle macchine nel parcheggio dell'aeroporto: le posizioni delle parti in causaL'entusiasmo per l'arrivo di Romeluè ancora palpabile, è nell'aria, si ...

Roma-Milan, presentazione show per Lukaku: fuochi d’artificio. Olimpico in delirio ForzaRoma.info

Oggi Fabrizio Ponciroli è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio: ecco le sue parole sul mercato dell’Inter e non soltanto ...Sta chiudendo il calciomercato anche in Serie A e ormai il grosso è fatto per i club italiani che si sono resi protagonisti quest'anno con tante operazioni. E' il caso anche della Roma di José Mourinh ...