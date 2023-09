Lukaku-Lautaro Martinez | la coppia si rompe anche sui… Social!

(Di venerdì 1 settembre 2023) C’era una volta la Lu-La,, tempi passati. Ora lasembra essersi rotta definitivamente. Soprattutto, lato capitano dell’Inter ROTTURA ? Lo smacco di Romeluall’Inter e ai suoi ex compagni è sicuramente andato di traverso. Tra tutti si è sentito tradito il Toro, che con il belga aveva formato una delle coppie più forti e dinti della storia recente del calcio italiano. Ora la rottura definitiva, con il tradimento dell’ormai attaccante della Roma. La rottura, soprattutto lato, si è manifestatasui social, con il Toro che ha tolto il segui su Instagram all’ex compagno. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

