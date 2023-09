Lukaku | la presentazione prima di Roma - Milan | il programma completo

La gente, però, ha voglia di Rom e voglia di Roma : ci saranno anche 3.500 milanisti nel settore ospiti, intorno alle 19 è prevista lain grande stile di...giallorosso ha infatti invitato il pubblico ad arrivare presso lo stadio Olimpico con un po' di anticipo per assistere ad alcune grandi iniziative tra cui laufficiale di RomeluRoma - Milan viaggia spedita verso il 35esimo sold - out consecutivo. Sessantamila romanisti pronti ad accogliere Romelualle 19.30) e spingere la squadra alla prima vittoria in campionato. Ormai vedere l'Olimpico pieno è diventata un'abitudine invidiata anche dagli avversari, come ammesso da Pioli ...

Uno stadio da big match e la presentazione di Lukaku: ecco le info per Roma-Milan! AS Roma

Le scene che si sono viste martedì a Ciampino hanno fatto il giro del mondo e difficilmente verrano dimenticate in fretta da tutti i tifosi della Roma… Leggi ...Vigilia di silenzio (e senza ritiro) per José Mourinho e la Roma: Lukaku a parte, bocche cucite a Trigoria alla vigilia della partita con il Milan. Mou parlerà oggi a Dazn prima del fischio d’inizio e ...