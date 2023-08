Lukaku alla Roma | profezia Marchegiani | Cosa non sappiamo | Mou trema

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 settembre 2023) Sin dai tempi in cui era un ottimo portiere di Lazio, Torino e Nazionale, Lucaamava studiare la tattica che vedeva dsua area e analizzare tutto minuziosamente. Da opinionista di Sky, con e senza giacca, continua a farlo. E si concede a Libero per le prime impressioni su questo strano calcio d'agosto. Da ex portiere con vista sui campi della serie A,ha notato di particolarmente convincente? «Dopo due giornate è pretestuoso esporsi ma alcune certezze ci sono già e neppure tanto velate. Inter e Napoli, ad esempio».Per le due vittorie su due? «Non solo. Prendete l'Inter: la cosiddetta critica aveva sentenziato: senzae Dzeko, due veri totem, farà fatica a segnare. Beh, con Monza e Cagliari e con quel Lautaro lì mi sembra che le cose non stiano andate così. Thuram e Arnautovic, ...