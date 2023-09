L' Ue autorizza il vaccino contro le nuove varianti del Covid

(Di venerdì 1 settembre 2023) La Commissione europea hato ilanti-Comirnaty adattato alle. L’zione, specifica l’Esecutivo Ue, arriva nell’ambito del meccanismo di valutazione accelerata per consentire agli Stati membri di prepararsi in tempo per le loro campagne di vaccinazione autunno-inverno. L’Ema aveva raccomandato l’zione di Comirnaty mercoledì scorso. Il...

L'EMA , autorità di vigilanza dei farmaci europera, ha raccomandato l'autorizzazione dia mRna Comirnaty prodotto da Pfizer / BionTech adattato alla sottovariante Omicron XBB.1.5 . Ildeve essere utilizzato per prevenire il COVID - 19 negli adulti e nei bambini a partire dai 6 mesi di età . In linea con le precedenti raccomandazioni dell'EMA e del Centro europeo per la ...In vista delle prossime stagioni autunnali e invernali, questopuò aiutare a prevenire gravi conseguenze dell'Rsv per alcuni dei nostri cittadini più vulnerabili. Ciò è particolarmente ...Abrysvo è il primoautorizzato progettato e studiato specificatamente per l'immunizzazione materna e da oggi una singola dose delpotrà essere somministrata nell'Ue tra la 24 e 36.

Virus respiratorio sinciziale, l'UE autorizza il vaccino RSV di Pfizer ... PharmaStar

Il vaccino è autorizzato per adulti, bambini e neonati di età superiore a 6 mesi. Gli adulti e i bambini a partire dai 5 anni di età che necessitano di vaccinazione dovrebbero ricevere una singola dos ...Il nuovo vaccino contro il Covid è stato approvato dall'EMA. Come funziona, gli eventuali effetti collaterali e perché è sicuro ...