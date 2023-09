L' uccisione dell' orsa Amarena e il solito tifo da stadio che non risolverà alcun problema

(Di venerdì 1 settembre 2023) Nella tarda serata del 31 agosto, intorno alle 23,, una femmina di orso marsicano del Parco Nazionale d’Abruzzo ben nota al vasto pubblico per frequentare con i suoi cuccioli anche il centro dei paesini di montagna del suo areale, è stata uccisa a fucilate appena al di fuori dei confini del parco, arrecando un danno gravissimo alla popolazione di circa una sessantina di orsi marsicani che sopravvivono nel nostro paese. Chi ha sparato è stato identificato, e le indagini degli inquirenti provvederanno a chiarire motivazioni del gesto e sua natura più o meno criminale; nel frattempo, però, la fama di quella iconica madre orso è tale, che persino all’estero si è immediatamente ravvivato il dibattito intorno ai problemi derivanti dalla convivenza sempre più stretta tra una popolazione di grandi carnivori europei (lupo e orso) in recupero, a seguito di ...

L''orsa Amarena ha scatenato vibranti polemiche. Il plantigrado era molto noto nella comunità ed era diventato uno dei simboli del Parco Nazionale d'Abruzzo e'intera regione, tanto ...Orsa uccisa in Abruzzo, a rischio i suoi due cuccioli: il Wwf si costituirà parte civileL'AQUILA - 'Chiederemo al responsabile'orsa un risarcimento milionario che lo costringa a passare i prossimi anni tra avvocati e aule di Tribunale come è accaduto al suo omologo a Pettorano e se Dio vuole alla fine di ...

L'uccisione dell'orsa Amarena ha scatenato vibranti polemiche. Il plantigrado era molto noto nella comunità ed era diventato uno dei simboli del Parco Nazionale d'Abruzzo e dell'intera regione, tanto ...