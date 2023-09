Lozano | il Napoli ufficializza la cessione al Psv Eindhoven

Commenta per primo Chiude il mercato estivo del. C'erano le ultime cessioni da risolvere e oggi è stata la giornata dial PSV, l'ufficialità di Zedadka che passa ai lussemburghesi dello SWIFT Hesperange. È il momento di Coli Saco, ...7,5 Squadra che stravince, si cambia poco o per nulla. Le conferme di Kvaraskhelia e Osimhen ... Lindstrom al posto dipuò garantire più efficacia a Garcia (eventualemente sa fare anche ...Calciomercato- Ci siamo, il trasferimento di Hirvingdalal PSV Eindhoven è ormai realtà: è arrivato l'annuncio per ufficializzare l'ultima mossa del mercato: già scelto anche il numero di maglia da parte del messicano, ovvero il 27, per ...

01.09 20:08 - ITALIA - Meret, Di Lorenzo, Politano e Raspadori tra i 29 convocati di Luciano Spalletti per le gare con Macedonia del Nord e Ucraina, la lista ...NAPOLI - Ci è voluto l'ultimo giorno utile di calciomercato per risolvere la lunga trattativa che ha portato Hirving Lozano in Olanda. Nei pressi del triplice fischio del calciomercato estivo, il ...