Lozano già in volo verso l’Olanda? Clamoroso sui social | “Monitorata la rotta dell’aereo su cui viaggia il messicano” – FOTO

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il calciatore del Napoli, Hirving, sarebbe partito alla volta delper tornare alla corte del PSV Eindhoven. Come accaduto recentemente per il trasferimento di Romelu Lukaku alla Roma, anche in Olanda giornalisti e tifosi stanno monitorando con attenzione ladi un aereo partito questa mattina alle 7:45 che potrebbe portare Hirvingin Olanda per la sua nuova avventura con il PSV Eindhoven. Secondo quanto riportano i media messicani e olandesi, l’aereo sarebbe partito con destinazione Eindhoven e a bordo ci sarebbe proprio l’attaccante, pronto a fare ritorno al PSV dopo l’esperienza in Italia con la maglia del Napoli. La trattativa tra il club olandese e il Napoli per riportare “El Chucky” in Eredivisie sarebbe in dirittura d’arrivo, con le parti che avrebbero trovato ...