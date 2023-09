Lozano e l’incubo di Milik | ingaggio ridotto per evitare la fine del polacco

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 1 settembre 2023) Hirvingvicino al trasferimento dal Napoli al PSV Eindhoven: il messicano poteva fare la stessadi. Il calciatore messicano Hirvingè vicino al trasferimento dal Napoli al PSV Eindhoven, squadra olandese in cui ha già militato dal 2017 al 2019. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, la trattativa sta procedendo più lentamente del previsto ma nella giornata di ieri sono stati registrati dei significativi passi in avanti. Il PSV avrebbe offerto 14 milioni di euro più 2 di bonus per il cartellino di. Ora le due società sono al lavoro per definire tutti i dettagli dell’operazione in vista della chiusura. Ma la novità emersa nelle ultime ore è cheavrebbe accettato di ridursi lo stipendio per agevolare la cessione. Il messicano vuole ...