Lozano al PSV | giocatore in viaggio | quanto incassa il Napoli

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tutto fatto e risolto, la telenovela relativa all’attaccante trova l’epilogo alle battute finali del calciomercato. Il malcontento di Hirvingdurava da ormai troppi mesi. Sin da quando gli azzurri si sono laureati campioni d’Italia, il messicano sapeva già che quelli sarebbero stati gli ultimi momenti di gioia con il. Una volta ripreso il lavoro dopo le vacanze estive, il Chucky ha fatto sapere di non voler rinnovare il contratto con i partenopei. Troppo pochi per lui i 2,5 milioni proposti da ADL rispetto ai 4,5 percepiti attualmente e, con uno status da possibile parametro zero a partire da gennaio, la situazione è iniziata a diventare “scomoda” per la dirigenza. Aurelio De Laurentiis lo prelevò nel 2019 dal campionato olandese pagandolo 40 milioni + 8 di commissioni. All’epoca fu considerato l’acquisto più oneroso nella storia del ...

Calciomercato Napoli - E' il giorno della cessione di Hirvingin direzione, per un ritorno al passato per l'esterno messicano. Come informa la stampa olandese, l'attaccante è in viaggio verso Eindhoven proprio in queste ore dove sosterrà le visite ...Tutte le nuove maglie della Serie A 2023/24 Calciomercato Milan - Taremi, affare saltato: interrotta la trattativa col Porto 10 ore fa Calciomercatotorna al: al Napoli vanno 12,2 milioni ...Ma non solo acquisti: il Napoli ha anche bloccato la cessione dial, segno che il giocatore messicano rientra nei piani del tecnico francese e sarà uno degli uomini chiave della nuova ...

Lozano al PSV, ci siamo! Romano annuncia: “Domani le visite mediche” Tutto Napoli

Il Napoli ha praticamente chiuso la cessione di Lozano al Psv Eindhoven per 12.3 milioni di euro. Il giocatore volerà in Olanda per le visite mediche ...Hirving Lozano va al Psg. Con tanto di parentesi finale piena di suspense, quasi thrilling considerando la serratissima trattativa con il Napoli ...