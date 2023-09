(Di venerdì 1 settembre 2023) Laprosegue anche nel 2023, anche se cambia tutto. Si tratta del concorso, gratuito, collegato al programma Italia Cashless messo a punto dall’ex governo Conte per incentivare l’uso di carte di credito, di debito, bancomat, prepagate e app di pagamento. Chi non ha ancora preso parte allapuò comunque partecipare alle prossime estrazioni. Ricordiamo che possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che si siano procurate il codice(lo potete recuperare qui) e utilizzino strumenti di pagamento elettronico per acquisti di beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto. Come funziona laNonostante sia ...

...(se così si può definire) di quest'anno il peggiore nella storia delle Hawaii e il più letale... è come se avessi vinto alla", ha dichiarato al New York Times Sanford Hill, 72 anni, un ...Nel primo set per entrambe tenere il servizio è stato una, Bronzetti avanti di un break ... sale sul 2 - 2, ma è ancora Lucia a spingere sull'acceleratore, tiene il comandoscambi con ...Il Superenalotto è la più famosaitaliana, un'evoluzione dell'Enalotto, il gioco dei numeri apprezzato dagli italiani per decenni, dagli anni '50 alla fineanni '90. L' attuale jackpot ...

Lotteria degli scontrini, i biglietti vincenti del 31 agosto QuiFinanza

Ecco l’estrazione della Lotteria degli scontrini di giovedì 31 agosto 2023: tutti i biglietti vincenti e gli importi ...Per Marc Marquez arriva la gara di casa, il Gran Premio di Catalogna è sicuramente uno degli appuntamenti più attesi per gli spagnoli. Tuttavia, non sarà proprio così per il pilota Honda. Nonostante ...