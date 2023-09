L' orsa Amarena passeggiava tranquilla con i cuccioli fra la gente

Un video filmato pochi giorni fa, postato su Facebook dalla sua autrice Gemma Di Pietro appena il 27 agosto: l', uccisa a fucilate la notte scorsa nella zona vicina a San Benedetto dei Marsi, come denunciato oggi dal Parco Nazionale d'Abruzzo, si aggirava pacificamente con i suoi cuccioli per le ..."Un'che poche settimane fa era accolta nelle strade di un piccolo borgo insieme ai due cuccioli da cittadini e turisti contenti e rispettosi e senza creare alcun problema è stata uccisa a fucilate. ...'Oggi ci siamo svegliati con una notizia grave e triste che ci riempie di indignazione e sgomento, quella dell'uccisione dell', ammazzata a fucilate da un uomo identificato dai guardiaparco e sottoposto ad accertamenti da parte dei carabinieri. La notizia è in se talmente imrovvisa e scioccante che ci lascia ...

Uccisa a fucilate l'orsa Amarena, identificato l'uomo che ha sparato Corriere della Sera

Il presidente della Regione costituirà la Regione come parte civile contro il responsabile della morte dell’orsa «per tutelare l’immagine e l’onorabilità degli Abruzzesi» ...Roma, 1 set. (askanews) - Un video filmato pochi giorni fa, postato su Facebook dalla sua autrice Gemma Di Pietro appena il 27 agosto: ...