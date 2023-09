Loredana Bertè positiva al Covid | Sto malissimo | mi viene da piangere

(Di venerdì 1 settembre 2023)ha annunciato oggi la sua positività alattraverso un video condiviso su Instagram e TikTok. Ha dichiarato: "Ciao a tutti, purtroppo mi dispiace moltissimo, non sapete quanto non aver potuto fare il concerto qua a Catania con un pubblico spettacolare come eravate voi. Ieri sono statae, oltre tutti gli altri problemi che ho, il dottore mi ha detto che avevo un inizio...

è risultata oggi, venerdì 1 settembre, positiva al Covid. E' stata proprio lei a spiegarlo con un video sui Instagram e TikTok. "Ciao a tutti, purtroppo mi dispiace moltissimo, non ...ha dato aggiornamenti, tramite social, sulle sue condizioni di salute. Come sta la cantante .positiva al tampone . La variante Eris . Come sta la cantante. La cantante, nelle ...: 'Io, vittima di violenza: non sono carne!' - video HO FATTO 30, MA… -si dice rammaricata, ma anche costretta ad annullare il concerto: 'Vi avrei avvisato prima ma lo ...