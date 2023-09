L’Ordine del Tempo | nemmeno l’asteroide può correggere i difetti del cinema italiano

(Di venerdì 1 settembre 2023) Già omaggiata nel 2021 con una personale del suoalla Mostra deldi Pesaro (e conranea pubblicazione di un volume curato dal direttore artistico del festival Pedro Armocida e Cristiana Paternò), Liliana Cavani giunta alla boa dei novant’anni è stata festeggiata anche dalla Mostra di Venezia in corso, che l’ha insignita del Leone d’Oro alla carriera. Il doveroso riconoscimento a una carriera altalenante ma certo incisiva (la sua trilogia su Francesco d’Assisi, l’apologo distopico dei Cannibali, il succès de scandale de Il Portiere di Notte) è stato celebrato anche con la proiezione fuori concorso del suo nuovo film, giunto dopo vent’anni dall’ultimo,del, ispirato al saggio omonimo del fisico Carlo Rovelli, immediatamente distribuito nei. La ...

... storiamostro di Bolzano' (Athesia). Sul giallo di via Poma ... tutti prosciolti, nell': il portiere dello stabile Pierino ... il figlio dell'architetto Cesare Valle, Federico e'ex fidanzato ...È necessario che le indagini di magistratura e forze dell'... È tempo di adeguare'efficaciasistema sanzionatorio e di ...All'arrivo all'ospedale i medici non hanno potuto far altro che confermare'oradecesso . Sul luogo dello scontro sono intervenuti i VigiliFuoco e le forze dell'. La Polizia Locale ...