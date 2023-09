(Di venerdì 1 settembre 2023) AGI - Lo scooter non era suo ma di un amico e Giovanbattista Cutolo, il musicista 24 ennecon un colpo di pistola a, aveva cercato di mettere pace. È questa la principale ipotesi investigativa. Lui e alcuni amici, erano stati aggrediti da una baby gang, un gruppo di tre ragazzi minorenni, e dietro di loro c'era il 16 enne dei Quartieri Spagnoli aarmato di pistola che ha fatto fuoco e colpito alle spalle Giovanbattista. Tutti i ragazzi coinvolti nella rissa, scatenata per un parcheggio di uno scooter, sono stati sentiti dagli agenti della Squadra Mobile e per ora nessuno è stato denunciato, ma non si esclude che a breve possano esserci provvedimenti. L'assassino, che ha ammesso di aver fatto fuoco e ha fatto trovare la pistola, ha raccontato però di non avervolontariamente, ma che il colpo ...

L'orchestrale ucciso a Napoli stava cercando di fare da paciere

