Londra | la ZTL della discordia fa litigare i laburisti

(Di venerdì 1 settembre 2023) Da una parte il leader Keir Starmer, dall’altra il sindaco di, protagonista di una battaglia per l’estensione dei divieti antinquinamento. Oltre alle questioni ambientali, però, in gioco c’è il potere all’interno del partito in vista delle elezioni. La vittoria non è mai sembrata così vicina. Con 17 punti di distacco sui conservatori in perenne crisi d’identità, ci si sente già un po’ premier. Con le sue maniere beneducate, la voce mai di un tono troppo alto, sir Keir Starmer, leader del partito laburista britannico, snocciola programmi, attacca il governo di Rishi Sunak, riallaccia i rapporti persino con il ripudiato artefice«Cool Britannia», Tony Blair. Però non ama delegare, né venir contraddetto. Raccontano che la mattina dopo la storica vittoria nelle recenti elezioni suppletive di Shelby, mentre concedeva un’intervista ad una ...

"La più grandeal mondo". Viene spesso definita così la nuova Ulez ( Ultra low emission zone ) londinese, che ... A, ricorda Bloomberg , le vendite delle nuove auto a diesel sono passate da ...È di poche ore fa, infine, la notizia cheha dichiarato 'guerra' alle automobili: nella capitale del Regno Unito da lunedì è stata istituita la "più grandeal mondo". Nella ULEZ (Ultra Low ......in rivolta contro la più grandedel mondo: continuano le proteste contro le nuove regole 'green' In collaborazione con Money Pay Day 2023 Lo stato dell'innovazione nei pagamenti in Italia ...

Londra regge, ma la protesta cresce: no alla più grande Ztl del mondo Avvenire

La capitale inglese non è un paradiso green, ma il suo sindaco ha avuto il coraggio di applicare l’Ultra low emission zone anche in periferia. Per funzionare, una misura del genere deve essere affianc ...Un piano che a quest'ora dovrebbe essere già messo a terra e che invece non si farà: nessuno ha intenzione di realizzare la "super ZTL" di Londra ...