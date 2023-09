Sul percorso degli uomini di Mourinho ci saranno infatti: Sheriff Tiraspol , Servette e. Proprio quest'ultima ha avuto una reazione particolare nello spogliatoio dopo il verdetto ...... West Ham, Olympiacos, Friburgo, Backa Topola GRUPPO B: Ajax, Marsiglia, Brighton, Aek Atene GRUPPO C: Rangers, Real Betis, Sparta, Aris Limassol ...La Roma di José Mourinho è finita nel girone G in compagnia di, Sheriff Tiraspol e Servette. Gasperini e l'Atalanta, invece, sono nel gruppo D, con Sporting Lisbona, Sturm Graz e Rakow. ...

Lo Slavia Praga esulta dopo aver pescato la Roma: c'è un motivo Corriere dello Sport

Dopo la Champions League, tocca all'Europa League, oggi sono andati in scena i sorteggi dei gironi a cui hanno partecipato anche le uniche due italiane in corsa per la vittoria finale… Leggi ...I calciatori del club ceco reagiscono positivamente alla notizia di dover affrontare i giallorossi ai gironi di Europa League Když dostaneš AS Rím ve skupine @EuropaLeague #UELdraw pic.twitter.co ...